Путин не будет участвовать в дебатах на президентских выборах

Выборы президента России пройдут 15-17 марта

Владимир Путин не будет принимать участие в дебатах на президентских выборах. Заявление об отказе от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах поступило в ЦИК, пишет РИА Новости.

На прошлых президентских выборах Путин также не принимал участие в дебатах.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. В качестве кандидатов ЦИК зарегистрировал четырех человек - Владислава Даванкова, Владимира Путина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.

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