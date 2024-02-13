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Путин не будет участвовать в дебатах на президентских выборах

11:24
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Выборы президента России пройдут 15-17 марта

Владимир Путин не будет принимать участие в дебатах на президентских выборах. Заявление об отказе от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах поступило в ЦИК, пишет РИА Новости.

На прошлых президентских выборах Путин также не принимал участие в дебатах. 

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. В качестве кандидатов ЦИК зарегистрировал четырех человек - Владислава Даванкова, Владимира Путина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.

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