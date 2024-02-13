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Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России

11:31
  • вторник
  • 13 февраля 2024

По какой статье - не уточняется.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск в России. Информация о ней появилась в базе МВД.

По какой статье Уголовного кодекса Каллас объявлена в розыск - не уточняется.

Кая Каллас известна своими антироссийскими высказываниями. Она регулярно призывает западный мир разорвать отношения с Москвой.

В то же время в конце января Кая Каллас заявила, что власти Эстонии не планируют демонтировать или переносить памятник Воину-освободителю из-за опасений "новых гражданских беспорядков или напряженности в обществе".

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
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