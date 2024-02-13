Социолог-иноагент Кагарлицкий получил пять лет колонии

Он взят под стражу до вступления приговора в силу

Апелляционный военный суд изменил наказание социологу Борису Кагарлицкому* со штрафа на реальное лишение свободы. Как рассказали в суде во вторник, 13 февраля, ему назначено пять лет колонии.

Суд постановил взять под стражу Кагарлицкого* до вступления приговора в законную силу. Наряду с этим ему запрещается администрировать интернет-сайты в течение двух лет, сообщает ТАСС.

Прокуратура в декабре 2023 года ходатайствовала об ужесточении социологу наказания в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, возбужденного после размещением Кагарлицким* видеоролика о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Обвинение просило дать подсудимому пять с половиной лет лишения свободы, но суд только оштрафовал на 609 тысяч рублей.

*лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр Министерства юстиции, а также внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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