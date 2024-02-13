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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто срочно госпитализирован

12:07
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Политик пожаловался на боли в груди

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто срочно госпитализирован с подозрением на перикардит — воспаление тканевой оболочки сердца. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает ANSA.
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По информации агентства, накануне ночью Крозетто самостоятельно обратился в отделение скорой помощи с жалобами на сильные боли в груди.

До того в больницу уже не в первый раз за последнее время попал американский министр обороны Ллойд Остин, перенесший операцию из-за рака простаты, а затем столкнувшийся с осложнениями на мочевом пузыре.

Онкологический диагноз поставили и королю Великобритании Карлу III. Его старший сын принц Уильям возьмет на себя часть монарших обязанностей, хотя для этого ему пришлось прервать отпуск по уходу за супругой — Кейт Миддлтон недавно перенесла операцию.

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Гуидо Крозетто
Гуидо Крозетто
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