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В Ленобласти предотвратили диверсию Киева на газораспределительной станции

12:18
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Об этом рассказали в ФСБ

На объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области предотвращена диверсия, организованная киевским режимом. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
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Как уточнили в ведомстве, в районе газораспределительной станции задержали завербованного украинскими спецслужбами гражданина Украины, у которого нашли пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению. Злоумышленник намеревался заложить взрывчатку на трубопроводном узле объекта.

Возбуждено уголовное дело по статьям 281 ("Диверсия") и 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") Уголовного кодекса России. Задержанный дал признательные показания в намерении заминировать и подорвать трубопровод, сообщает "Интерфакс".

Накануне сообщалось, что следственный отдел УФСБ России по Тульской области возбудил дело в отношении гражданина Белоруссии. Как выяснили в спецслужбе, мужчина 1998 года рождения причастен к поджогу тяговой электроподстанции в Туле по заданию украинских спецслужб.

В Камчатском крае задержали местного жителя, который собирал сведения о работе российской пограничной службы и передавал информацию своим кураторам из Службы безопасности Украины. Мужчине предъявили обвинение в государственной измене.

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