На такие уговоры ранее поддался Эквадор

Попытки американских властей убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику успеха не имели. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказал посол России в южноамериканском государстве Игорь Романченко.

По словам дипломата, Вашингтон пытался уговорить перуанские власти отдать киевскому режиму военную технику производства СССР и России в нарушение контрактных обязательств.

Однако все попытки Соединенных Штатов в этом направлении оказались провальными, цитирует Романченко РИА Новости.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан подтвердил, что военная техника советского производства, которую Эквадор передаст Вашингтону в обмен на новое оборудование, будет отправлена на Украину. Кито согласился на такой обмен вопреки возражениям Москвы, указывавшей на нарушение двусторонних договоренностей.

Тем временем Москва довела до Буэнос-Айреса свою позицию относительно недопустимости передачи российских вертолетов, находящихся в распоряжении Аргентины, украинской армии. Посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов отметил, что подобный шаг шел бы вразрез с сертификатом конечного пользователя.

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