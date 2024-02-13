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Песков подтвердил общение Путина с Карлсоном не под запись после интервью

13:03
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Это был недолгий разговор

Российский лидер Владимир Путин действительно поговорил с американским журналистом Такером Карлсоном после интервью и уже не под запись. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля подтвердил, что "у них действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах состоялся".

Песков не стал раскрывать содержание этой беседы, отметив лишь, что она была недолгой, сообщает ТАСС.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко признал, что мнение общественности и политиков в США может претерпеть изменения под влиянием интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Украинский чиновник подчеркнул, что не следует интервью Путина недооценивать.

Эмоциональную реакцию на интервью Путина Карлсону продемонстрировал и ряд западных политиков — например, руководители правительств Великобритании и ФРГ Риши Сунак и Олаф Шольц. Однако Песков заявил, что "это, наверное, в угоду той ситуации, в которой сейчас находятся их страны, и в угоду попыток как-то объясниться перед своими налогоплательщиками".

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