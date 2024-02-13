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В Кремле объяснили отказ Путина участвовать в предвыборных дебатах

13:18
  • вторник
  • 13 февраля 2024

ЦИК подтвердил получение соответствующего уведомления

Отказ президента России Путина участвовать в предвыборных дебатах в рамках предвыборной кампании объясняется тем, что глава государства и так ежедневно высказывается по различным темам и вопросам. Об этом во вторник, 13 февраля, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин не будет участвовать в дебатах на президентских выборах

Как пояснил спикер Кремля, "россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе", сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что график Владимира Путина как президента России является приоритетом, а на предвыборные мероприятия остается не так много времени. Говоря об отличиях расписания президента во время предвыборной кампании, Песков подчеркнул, что их будет мало — "собственно, так и раньше было".

Тем временем в Анкаре рассказали, что визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться сразу после выборного цикла в обеих странах. Официальное подтверждение этой информации не поступало.

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