Почти шедевры: как учат в столичном колледже архитектуры и дизайна

Талантливые ребята получают возможность стажироваться в лучших компаниях России

В их руках дерево становится произведением искусства. Из этого простого материала студенты-плотники создают почти шедевры. Обычные ребята, которые день за днем оттачивают свое мастерство. Владимир Белов, например, с детства мечтал о профессии строителя. И первый, очень важный шаг на пути к цели он уже сделал - победил в чемпионате профессионального мастерства.

Колледж, в котором учатся студенты, готовит квалифицированные кадры, востребованные в любой сфере строительства. И те, кто талантливы, получают отличную возможность стажироваться в лучших компаниях России.

"Мы, конечно, актуальны запросам рынка, ребята активно востребованы у нас, начинают свою работу еще в колледже сразу на крупнейших заводах города", - отметила Юлия Соколина, директор колледжа архитектуры дизайна и реинжиниринга №26.

В этом колледже создали атмосферу, максимально приближенную к реальной рабочей. На одном из этажей даже появился мебельный цех с полностью компьютеризированным оборудованием. Здесь студенты осваивают все циклы работы: от чертежей до готовой продукции.

Например, один из станков способен точно вырезать необходимую деталь из бруса. Оператору лишь нужно произвести грамотные расчеты.

У мебели, которую изготавливают студенты, всегда есть покупатель. Иногда это небольшие частные заказы, а в некоторых случаях и крупные поставки для дошкольных учреждений.

Колледж готовит не только плотников или операторов-станочников для мебельного производства, но и профессионалов для других отраслей строительства. Всего направлений семь. Строительной профессией хотят овладеть и девушки. На некоторых направлениях их даже больше, чем юношей. И с каждым годом все больше молодых людей мечтают получить рабочие специальности.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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