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Более 100 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

14:59
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Выявленные нарушения специалисты "Мосгаза" оперативно устраняют

Более 100 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала этого года. Выявленные нарушения специалисты "Мосгаза" оперативно устраняют, а с жителями проводят инструктаж и выдают памятки.

Всего в столице газовыми плитами пользуются свыше 1 миллиона 800 семей. Информация о датах и времени проведения проверок размещается на информационных стендах в подъездах и во дворах. Узнать, когда придут инспекторы, можно и заранее на сайте "Мосгаза". Но даже если жильцов в указанный день не окажется дома, про этот адрес все равно не забудут.

"Мы в эту квартиру придем в удобное для абонента время, мы можем прийти вечером, можем прийти утром, у нас еще создана суббота рабочая. И у нас договор заключен раз в год", - отметила Татьяна Киселева, заместитель главного инженера АО "Мосгаз".

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