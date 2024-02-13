Легендарные "Окна ТАСС" впервые отправились на реставрацию

Их создавали вручную известные художники и писатели

В высоких сводах музейного зала - шелест хрупких шедевров. Ровно сто знаменитых плакатов "Окна ТАСС" впервые отправляются на реставрацию. На ломкой бумаге - труд лучших художников и литераторов своего времени, которые объединились, чтобы в хлестком, ироничном формате одновременно информировать и воодушевлять людей, настраивать только на победу.

Первые плакаты вышли на пятый день после начала Великой Отечественной войны и сразу стали печатным оружием. Особой популярностью пользовалась суровая азбука "Окон ТАСС". На каждую букву - сатирические строки про врага. Например , Е: "Еды фашист желает нашей. Его крутой накормим кашей".

Весь коллектив "Окон" был объявлен личными врагами фюрера и был заочно приговорен к фонарному столбу. Название - буквальное, ведь рисунки вывешивались на витринах самой мастерской, заводов и магазинов. А сотрудники ТАСС - Телеграфного агентства Советского союза - отвечали за содержание и оперативность.

"Если стремительно менялась ситуация на фронте и возникала мысль моментально отразить эту ситуацию в плакатах, то художникам достаточно было четырех часов, чтобы изготовить этот плакат. 1500 плакатов только в Москве было придумано, отрисовано и растиражировано. Каждый плакат имел тираж до 7 тысяч экземпляров", - рассказал Андрей Кондрашов, генеральный директор информационного агентства ТАСС.

Весь тираж создавался вручную - при помощи красок и трафаретов. Круглосуточно в три смены работали 125 художников, несколько сотен трафаретчиков и печатников и около 80 писателей. Тяжелее всего было работать осенью 1941-го, когда Москва оказалась в осадном положении и на всех зданиях была обязательная светомаскировка.

"Там были пары ацетона, красок и так далее. Открыть окна было невозможно, а утром нужно было выдать плакаты. Они работали, и действительно бывали дни, когда по несколько машин скорой помощи увозили бездыханных художников в реанимацию", - поведала Ирина Великанова, генеральный директор Музея современной истории России.

Всего в музее хранится около тысячи оригинальных плакатов "Окна ТАСС". Для реставрации отбирались работы по двум критериям - уникальность и событийный охват. Это новостные сводки, положение в тылу, карикатуры на фашистскую элиту и истории подвигов советских людей. Самый известный - поступок 19-летнего Александра Матросова, который бросился на амбразуру вражеского пулемета.

Все работы переехали в центр имени академика Грабаря. Специалисты будут работать по определенной методике - с каждой частью плаката отдельно. Реставрация займет около года и будет закончена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"