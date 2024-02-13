"Говори со мной": в Театре Вахтангова покажут пять новелл Теннеси Уильямса

Рассказы про сегодняшних людей

Артисты еще не произнесли ни слова, а яркий театральный мир уже поглотил своей иллюзией и красками. Пять одноактных пьес Теннесси Уильямса собраны в одном спектакле. Пронизаны одной темой и объединены одним действием. Это рассказы про сегодняшних людей. Трагифарс.

Сценография, костюмы - отдельное визуальное наслаждение. Это заслуга Максима Обрезкова, предложившего каждой новелле свой цвет. Основное действие - в крафте. Почти как серые будни. И броские, насыщенные краски там, где живет иллюзия. Тот самый мир мечты, фантазия, в которой можно спрятаться от правды жизни. Спастись и восстановить силы.

У каждой новеллы - свои герои, свои интонации, своя амплитуда. Режиссер Эльдар Трамов поднимает тему одиночества. Про то ощущение, которое настигает даже тогда, когда ты среди людей и вроде бы все хорошо. А еще есть мир мечты. Причуда, придающая силы.

С тех пор, как сборник новелл Уильямса упал на голову Эльдару Трамову в букинистической лавке, у режиссера Вахтанговского с американским драматургом свои счеты. Прежде всего - доказать автору, что он светлый и жизнеутверждающий. Но отодвинуть правду жизни не всегда получается.

Марина Есипенко - в роли оперной дивы. Драма ее героини такова - пожертвовав личной жизнью ради искусства, со временем горько за это расплачивается. Актер стажерской труппы Вахтанговского Карен Овеян исполняет роли сразу трех персонажей. Объединяет новеллы.

Волшебный и завораживающий мир. Яркий и театральный. Спасающий и придающий сил. "Говори со мной" - призыв и приглашение. К беседе и духовному очищению.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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