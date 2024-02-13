В Подмосковье алабая спасли из ямы с водой

60-килограммового пса вызволяла целая бригада

Огромного алабая вытащили из котлована на стройке в Одинцовском округе Московской области. 60-килограммовую собаку вызволяла целая бригада подмосковных спасателей.

Пес провалился в глубокую яму, заполненную водой. Хозяин - сторож территории - пытался вытащить друга сам, но тот оказался слишком тяжелым.

Спасатели откачали воду, а затем один из них спустился вниз, чтобы обвязать пса веревкой. Тот и не возражал. Когда мужчины поднимали бедолагу наверх, он тоже не издал ни единого звука. Двигаться собака уже не могла, и ее на специальной подстилке отнесли в домик охранника.

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