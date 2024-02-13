Состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени для кандидатов в президенты

Претендентам на высший пост страны предоставят возможность для агитации на трех общероссийских радио- и пяти телеканалах

Центризбирком провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени для кандидатов в президенты.

Претендентам на высший пост страны предоставят возможность для агитации на трех общероссийских радио- и пяти телеканалах. В их число входит и "ТВ Центр". Общий объем эфирного времени составляет 7 часов. Половину из них выделяют на дебаты. На канале "ТВ Центр" они начнутся 27 февраля. Площади в печатных изданиях распределят таким же образом в четверг.

"Для нас принципиально важно обеспечить кандидатам возможность рассказать широкой аудитории о своих достижениях, предложениях по развитию страны, планах на будущее. Мы, Центральная избирательная комиссия, сделали все, что на нас зависит, чтобы в максимально короткие сроки кандидаты могли открыть специальные избирательные счета и приступить к изготовлению агитационных материалов", - отметила Наталья Бударина, секретарь ЦИК.

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