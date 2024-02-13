Стало известно, за что в России разыскивают премьера Эстонии

Причину назвали в Кремле

Политики Эстонии и других прибалтийских стран несут ответственность за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал по просьбе журналистов объявление российским Министерством внутренних дел в розыск главы эстонского кабмина Каи Каллас, а также госсекретаря Эстонии Таймара Петеркоп и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, сообщает "Интерфакс".

Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них более, чем где-либо, нарушают права человека.

В частности, в Таллине задумали перезахоронить останки советских военнослужащих без согласия их родственников. В российском Министерстве иностранных дел выразили в связи с этим решительный протест Эстонии.

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