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Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гуньки

14:02
  • вторник
  • 13 февраля 2024

В России его обвиняют в геноциде мирного населения

Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки (он же Гунько, Хунка). Об этом во вторник, 13 февраля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
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Как уточнил источник РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве, канадские власти "формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами".

В октябре 2023 года Следственный комитет России предъявил заочное обвинение украинскому националисту Ярославу Гуньке (он же Гунько, Хунка) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Его объявили в международный розыск и направили канадским властям запрос на выдачу.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей, однако с точки зрения денацификации ситуация остается непростой. Президент, в частности, напомнил про инцидент в парламенте Канады с чествованием престарелого нациста Гуньки.

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Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунька
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунька
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунька
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунька
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