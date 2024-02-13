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Лавров: действия США ведут к катастрофе на Ближнем Востоке

14:41
  • вторник
  • 13 февраля 2024

География конфликта расширяется

Москва готова принимать активное участие в нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая перед участниками международного дискуссионного клуба "Валдай".

В этом году мероприятие проходит на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул: к столь трагическим событиям привело нежелание Израиля и коллективного Запада выполнять решение ООН по созданию независимого палестинского государства. Жертвами военной операции стали уже более 30 тысяч человек - по большей части мирные жители. Причем стараниями США и их союзников география конфликта расширяется. 

"Мы видим этот бескомпромиссный настрой на продолжение силовой акции в Газе, сейчас уже распространяя ее на Рафах, мы не просматриваем перспективы скорой стабилизации обстановки в этом секторе. Очевидно, что нужно искать из этой катастрофической реальности выход. Выход, который позволил бы не допустить катастрофы. А именно в катастрофу заталкивают и Палестину, и Израиль, и весь Ближний Восток наши американские коллеги", - указал министр.

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