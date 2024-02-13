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Россия за время СВО уничтожила почти 15 тысяч танков и 13 тысяч дронов ВСУ

14:35
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Минобороны России рассказало о ходе спецоперации

За время специальной военной операции российские военные ликвидировали 12292 беспилотных летательных аппарата и 14994 танка Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

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В Telegram-канале ведомства уточняется, что наряду с этим уничтожено 570 самолетов, 265 вертолетов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14994 танка и других боевых бронированных машин.

Лишь за последние 24 часа российские средства сбили противовоздушной обороны сбиты 63 украинских беспилотных летательных аппарата, а также три реактивных снаряда HIMARS.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. Это огромный риск для украинских военных, но новый главком Александр Сырский обладает репутацией командира, готового идти на большие потери.

Тем временем на донецком направлении российские войска отбили 13 атак ВСУ и улучшили свое положение в районе Богдановки, Георгиевки и Белогоровки. Артиллерия точно отработала по 140 вражеским целям.

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