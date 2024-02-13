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Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

14:44
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Она прошла 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказали в пресс-службе Кремля.

Ранее глава государства рассказал, что российские власти завершили разработку плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. Президент потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции и обсудить дальнейшие планы по укреплению промышленности и финансовой сферы.

Владимир Путин подчеркивал, что Россия полностью выполняет свои обязательства перед гражданами, даже несмотря на рост расходов на оборону. По словам российского лидера, "можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше, но то, что государство обещает публично, то исполняется".

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