Россиянам пообещали снижение цен на бананы

Российские власти приостановили экспорт бананов из Эквадора

Бананов в российских магазинах достаточно, а в ближайшее время они могут и подешеветь. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказал эксперт Олег Князьков из Россельхозбанка.

Как пояснил специалист в комментарии РИА Новости, поставки бананов из Эквадора после введения временного запрета замещаются индийской продукцией.

Князьков отметил, что бананы из Индии добираются до России быстрее, поэтому и торговая наценка на бананы снизится.

Ранее министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что власти южноамериканского государства готовы доказать безопасность эквадорских бананов, ввоз которых в Россию ранее был приостановлен. Россельхознадзор мотивировал это выявлением в продукции вредителя — мухи-горбатки.

В 2021 году тема цен на бананы затрагивалась в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Продавец одного их российских магазинов возмутилась тем, что морковь стала дороже эквадорских бананов. Президент списал ситуацию на "множество факторов", в том числе пандемию коронавируса.

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