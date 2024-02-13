Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

Он предполагает также выделение денег Израилю и Тайваню

Американский Сенат поддержал законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Украине и Израилю. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Документ о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное для его утверждения количество голосов сенаторов. За его принятие высказались 70 человек, 29 выступили против.

Далее предстоит голосование в Палате представителей, где перспективы проекта, по оценкам экспертов, не столь радужны, отмечает РИА Новости.

Ранее сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс подчеркивал, что это закон не просто о финансировании Украины в 2024 году, но и в 2025 и 2026 годах. Парламентарий предложил представить, что "у нас новый президент", а затем пояснил, что "в законопроекте содержатся формулировки, ему не дадут выполнить свои предвыборные обещания".

Между тем Дональд Трамп, претендующий на президентское кресло, заявил, что партнеры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины, иначе Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место.

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