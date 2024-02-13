Европа охвачена протестными акциями фермеров

В Польше фермеры заблокировали уже шестой КПП на границе с Украиной

К защищающим свои права с прошлого года аграриям Польши, Германии и Франции присоединились их коллеги в Бельгии, Италии, Греции, Болгарии, Литве, Молдавии. Они действуют похожими методами - блокируют тракторами улицы городов и шоссе. А ещё пропускные пункты на границах, через которые в Европу попадает дешевое продовольствие с Украины. Что требуют от своих правительств фермеры?

Главный КПП "Леушены" на границе Румынии и Молдавии перекрыт. Оборону держат сразу несколько крупнейших молдавских сельскохозяйственных организаций. Полиция пока не вмешивается, призывая местных фермеров разойтись, что называется, по-хорошему. Однако аграрии сдаваться не намерены.

Похожая ситуация в Польше. Там фермеры заблокировали уже шестой КПП на границе с Украиной. Требований несколько. Основное - это ограничить на местные прилавки импорт дешёвой украинской сельхозпродукции. Конкурировать с ним польские аграрии физически не могут - отсюда и колоссальные убытки. Сотни трасс по всей Польше перекрыл "марш тракторов". Украинское зерно продолжает удобрять собой асфальтовое покрытие. На стороне фермеров, по последним опросам, более 77% польского населения. Представители киевского режима ищут виновных.

Гул грузовиков слышен по всей Европе. Проще перечислить страны, где ещё остались довольные своим правительством и аграрной политикой фермеры. Протестами охвачены 12 государств Старого света, на чью долю приходится до 50% продовольствия всего Евросоюза. Индустрия на грани разорения. Данные Евростата показывают: прибыль, которую аграрии теперь получают за свою продукцию, упала почти на 9%. Из-за наплыва дешевого сырья из других стран работать приходится себе в убыток.

В Испании доведённые до отчаяния фермеры пошли в рукопашную против силовиков. Главная проблема - это фактически прямое отсутствие конкуренции. Приходится идти на совсем радикальные действия. Испанские виноделы пошли войной на соседей. Кадры, как французским вином моют дороги и улицы, в топе просмотров. Утекло почти 25 тысяч литров. Впрочем, рыночный баланс от этого не восстановился.

В Бельгии профсоюзы призвали аграриев фактически к мобилизации. Заблокирована дорога ко второму по величине порту страны и ЕС - Антверпену. На страже стоят почти 500 тракторов. На следующей неделе анонсирован масштабный митинг против действующей политики в области сельского хозяйства в Чехии. Однако европейские правительства и чиновники остаются глухи к мольбам своих же. В неравной битве побеждают проблемы Украины. Зеленский до четверга планирует сразу несколько переговоров с главами стран Старого света в надежде выпросить ещё больше помощи и ресурсов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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