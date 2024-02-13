Первые дебаты кандидатов в президенты пройдут на "ТВ Центре" 27 февраля

Предвыборная кампания набирает обороты

Во вторник ЦИК провел жеребьёвку бесплатного эфирного времени среди кандидатов на выборах президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. За пост главы государства борются четыре претендента - Владимир Путин как самовыдвиженец, Владислав Даванков - единый кандидат от партии "Новые люди" и "Партии роста", Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов представляет КПРФ. Так, бесплатное эфирное время для выхода предвыборных материалов будет предоставлено на пяти телеканалах - в том числе и нашем, а также на трёх радиостанциях. Агитационный период начнется с 17 февраля за 28 дней до выборов и завершится в ноль часов по местному времени 15 марта.

Предвыборная кампания постепенно набирает обороты. И вот уже с 19 февраля в российских СМИ появятся первые агитационные видеоролики, синглы и статьи, призывающие голосовать за того или иного кандидата.

"Для нас принципиально важно обеспечить кандидатам возможность рассказать широкой аудитории о своих достижениях, предложениях по развитию страны, планах на будущее", - заявила Наталья Бударина, секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Для этого федеральные телеканалы и радиостанции предоставляют бесплатное эфирное время, распределение которого сегодня состоялось в ЦИКе. Причем, это время тоже четко регламентировано. Треть отводится на агитационные ролики политических партий. Ещё 70 минут на агитацию за кандидатов. Остальное тратится на дебаты, которые пройдут и на нашем телеканале.

Первые дебаты на телеканале выйдут 27 февраля. Всего же планируется пять раундов, вести которые в прямом эфире будет журналист Вера Кузьмина. В целом же бесплатное время кандидатам будет предоставлено на пяти телеканалах и трёх радиостанциях. Кроме того, агитационная кампания будет вестись и в 13 печатных изданиях, подчеркнули в ЦИКе, напомнив, что на пост президента России претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий - ЛДПР. Николай Харитонов - КПРФ. Владислав Даванков - он баллотируется от "Партии Роста" и партии "Новые люди". А также Владимир Путин, который идёт на выборы в качестве самовыдвиженца. Сопредседатель его предвыборного штаба Артём Жога посетил сегодня Курск. Там он побывал в Центре поддержки и развития военно-патриотического воспитания "Патриот". А также поговорил с работниками филиала фонда "Защитники Отечества", обсудив те проблемы, с которыми сталкиваются ветераны СВО.

"Мы потом это все собираем, обрабатываем и пытаемся решить. Потому что во многих регионах вопросы повторяются. Проблемы похожие", - заявил Артём Жога.

Активную предвыборную работу ведёт и кандидат от ЛДПР. Леонид Слуцкий много ездит по стране, аккумулируя просьбы и предложения граждан. Для этого либерал-демократы в том числе проводят всероссийский опрос "Скажи Слуцкому правду", на который уже поступили сотни обращений. Среди них, например, просьба направлять гонорары звезд, которые дискредитируют армию, на поддержку молодежи. Еще одно предложение касается возвращения прямых выборов глав городов и поселений.

"Речь идет о том, что эффективные сити-менеджеры отчитываются перед своим начальством. А люди здесь на втором месте. Уверен, что этот проект будет в ближайшее время принят. Будем над этим работать", - заявил Слуцкий.

А это уже Вологда, куда с визитом прибыл Владислав Даванков. В частности, он посетил завод "Транс-альфа", который специализируется на производстве троллейбусов и автобусов. Помимо этого, единый кандидат от "Партии Роста" и партии "Новые люди" встретился с командой "Лаборатории развития городской среды города Вологды".

Продолжает готовиться к предстоящим выборам и сам Центризбирком. Впервые при избрании президента России будет применяться технология электронного голосования. О наблюдении за его ходом сегодня говорили в Общественной палате страны. В том числе речь шла и о защите от хакерских атак.

"Будет число хакерских атак, безусловно, расти. Говорят, мы, собственно, уже к этому привыкли. И, думаю, что мы со всем этим справимся", - отметил Антон Лопатин, член Центризбиркома России.

Сомнений в этом нет никаких, подчеркивают в Центризбиркоме, попутно напоминая гражданам, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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