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ВС России нанесли мощный ракетный удар по пункту сбора сил ВСУ для Авдеевки

15:20
  • вторник
  • 13 февраля 2024

На полигоне находились до 1500 боевиков

Мощный ракетный удар по полигону в Селидово на донецком направлении нанесли ВС России. Полигон - основной пункт сбора сил и средств ВСУ, предназначенных для удержания Авдеевки.

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Факт удара подтвердили украинские Telegram-каналы, однако позже начали удалять эту новость. По некоторым данным, информацию приказал скрыть новый главком ВСУ Сырский.

Как сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель", в момент удара на объекте могло находиться до 1,5 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины, которых привезли для учений. Украинские источники сообщают о 200 погибших военнослужащих, однако профильные ресурсы называют другие цифры – до полутора тысяч жертв. Отмечается, что основную массу этих потерь составили силы запрещенного в России террористического батальона "Азов", которых должны были бросить на прорыв в Авдеевке как "резерв Сырского".

По данным военкоров, сам главнокомандующий ВСУ срочно отправился на Авдеевское направление. Сырскому поставлена задача Зеленским - ценой любых потерь сдержать продвижение российской армии.

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