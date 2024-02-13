ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров объяснил, почему Швейцарии не стать посредником по Украине

15:48
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис предложил России свое посредничество

Швейцария пытается выступить в качестве посредника по Украине, но у нее не получится им стать из-за откровенно антироссийской позиции. Такое заявление сделал во вторник, 13 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Да хрен его знает": Путин сказал, зачем Великобритания вмешалась в переговоры с Украиной

Дипломат напомнил, что в концепции внешней политики Швейцарии закреплены стремления к укреплению безопасности "от России, а не с Россией".

В связи с этим Лавров поинтересовался, "какие тут посреднические услуги могут быть", если "это не тот игрок, который может пользоваться доверием", сообщает РИА Новости.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин подчеркнула, что "пришло время для посредничества в мирном урегулировании". По этой причине она отказалась голосовать за выделение новых средств для нужд Киева.

Между тем западные СМИ пишут, что Польша и прибалтийские государства противятся попыткам урегулирования украинского конфликта — они "инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.