Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис предложил России свое посредничество

Швейцария пытается выступить в качестве посредника по Украине, но у нее не получится им стать из-за откровенно антироссийской позиции. Такое заявление сделал во вторник, 13 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что в концепции внешней политики Швейцарии закреплены стремления к укреплению безопасности "от России, а не с Россией".

В связи с этим Лавров поинтересовался, "какие тут посреднические услуги могут быть", если "это не тот игрок, который может пользоваться доверием", сообщает РИА Новости.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин подчеркнула, что "пришло время для посредничества в мирном урегулировании". По этой причине она отказалась голосовать за выделение новых средств для нужд Киева.

Между тем западные СМИ пишут, что Польша и прибалтийские государства противятся попыткам урегулирования украинского конфликта — они "инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает".

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