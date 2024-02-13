Жителю Владикавказа продали уксус под видом минеральной воды

От ожога пищевода мужчина скончался

В больнице скончался мужчина, который получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказал губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.

Житель Владикавказа выпил содержимое бутылки, в которой, судя по этикетке, должна была находиться минеральная вода "Джермук". Очевидцы уверяют, что бутылка была новой и полностью закрытой. Однако в действительности в таре оказался уксус.

После случившегося Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий минералки "Джермук", которые были ввезены в Россию с конца декабря 2023 года. Их отследят по маркировке, цитирует сообщение ведомства РБК.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил работу кафе в Иркутске, специалисты выявили нарушения санитарных норм. Проверка была назначена после того, как более десятка посетителей заведения попали в больницу с признаками пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело.

В январе ученики школы N260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга заразились кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора организовали в учебном заведении комплекс противоэпидемических мероприятий.

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