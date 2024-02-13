Российская ПВО сбила три дрона ВСУ под Белгородом

Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью
Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты на территории России. Три дрона ВСУ уничтожены над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, цели засекли около 12:30 по московскому времени. Беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО.
Отмечается, что противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Аналогичный беспилотник был обнаружен над территорией Брянской области. Украинский дрон уничтожен.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: