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Российская ПВО сбила три дрона ВСУ под Белгородом

15:53
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты на территории России. Три дрона ВСУ уничтожены над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, цели засекли около 12:30 по московскому времени. Беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Отмечается, что противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Аналогичный беспилотник был обнаружен над территорией Брянской области. Украинский дрон уничтожен.

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