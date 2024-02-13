Путин обсудил с Совбезом вопросы оборонной и внешней политики

Вопросы оборонной и внешней политики, а также работа органов юстиции стали темой сегодняшнего оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности России. Встреча прошла в режиме видеосвязи.

"Уважаемые коллеги, добрый день! У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам – и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. Но первый вопрос для обсуждения по линии Министерства юстиции. Мы пригласили министра юстиции Чуйченко Константина Анатольевича. Пожалуйста, передаю ему слово", - заявил Путин.