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Путин обсудил с Совбезом вопросы оборонной и внешней политики

17:54
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Встреча прошла по видеосвязи

Вопросы оборонной и внешней политики, а также работа органов юстиции стали темой сегодняшнего оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности России. Встреча прошла в режиме видеосвязи.

"Уважаемые коллеги, добрый день! У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам – и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. Но первый вопрос для обсуждения по линии Министерства юстиции. Мы пригласили министра юстиции Чуйченко Константина Анатольевича. Пожалуйста, передаю ему слово", - заявил Путин.

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