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Елена Блиновская расплакалась в СИЗО

16:20
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Блогер попросила освободить ее из следственного изолятора

Блогер Елена Блиновская во вторник не сдержала эмоции во время заседания Мосгорсуда. Она присоединилась к слушаниям по видеосвязи из следственного изолятора. Блиновская попросила освободить ее из СИЗО, отпустить к детям и расплакалась.
Блиновскую посадили в камеру СИЗО с кандидатом и доктором наук

Блогер рассказала судье, как дети тяжело переживают ее арест. "Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим", - заявила Блиновская (цитата по РИА Новости).

Блогер также напомнила, что сейчас в России объявлен Год семьи.

Напомним, Елену Блиновскую подозревают в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, а также легализацию денежных средств. "Королеву марафонов" поместили под домашний арест в апреле 2023 года. Однако в начале 2024 года из-за нарушений условий содержания Блиновскую отправили в СИЗО.

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Блогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская
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