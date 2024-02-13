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Хакеры слили в сеть с начала года данные 500 миллионов россиян

16:30
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Это больше, чем за весь 2023 год

Хакеры слили в сеть с начала 2024 года личные данные более 510 миллионов россиян. Факты утечек персональных данных зафиксировал Роскомнадзор.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, за полтора месяца текущего года Роскомнадзор выявил 19 фактов утечек персональных данных. Это больше, чем за весь 2023 год: тогда было зафиксировано 168 утечек, а в сеть попали только около 300 миллионов записей о россиянах.

По данным Роскомнадзора, серьезнее ситуация была только в 2022 году. После начала специальной военной операции в сеть утекли 600 миллионов записей о россиянах. Ведомством было зафиксировано более 140 утечек, передает ТАСС.

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