Удар ВС России вывел из строя Приднепровскую ТЭС

По данным властей, восстановление займет месяцы

Приднепровская теплоэлектростанция в Днепропетровске вышла из строя. По данным местных властей, точные сроки восстановления ТЭС неизвестны, они могут исчисляться неделями и месяцами.

Как сообщил в украинском телеэфире исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, на станции повреждено критическое крупногабаритное оборудование, очень важное для ее работы. Проводится анализ повреждений.

Об ударе по одной из тепловых электростанций на Украине сообщило в ночь на вторник издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК. Выработка электроэнергии остановлена, потребителей снабжают по резервной схеме питания, передает РИА Новости.

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