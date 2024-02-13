ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Удар ВС России вывел из строя Приднепровскую ТЭС

17:04
  • вторник
  • 13 февраля 2024

По данным властей, восстановление займет месяцы

Приднепровская теплоэлектростанция в Днепропетровске вышла из строя. По данным местных властей, точные сроки восстановления ТЭС неизвестны, они могут исчисляться неделями и месяцами.

Удар ВС России повредил инфраструктурный объект в Днепропетровской области
Инфраструктурный объект поврежден ударом ВС России под Днепропетровском

Как сообщил в украинском телеэфире исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, на станции повреждено критическое крупногабаритное оборудование, очень важное для ее работы. Проводится анализ повреждений.

Об ударе по одной из тепловых электростанций на Украине сообщило в ночь на вторник издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК. Выработка электроэнергии остановлена, потребителей снабжают по резервной схеме питания, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удар по критической инфраструктуре Украины
Удар по критической инфраструктуре Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.