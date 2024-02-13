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В Раде усомнились в возможности продления полномочий Зеленского

17:58
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Они истекают в ночь на 21 мая

Президентские полномочия украинского лидера Владимира Зеленского, которые истекают в ночь на 21 мая, не могут быть продлены. Глава государства может исполнять свои обязанности после истечения срока только до вступления в должность новоизбранного президента. Однако для этого должны быть проведены выборы, что при условии военного положения невозможно. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.

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Как написано в Teelegram-канале, который ведут адвокаты депутата, в этой ситуации любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом узурпация.

По данным РИА Новости, против Дубинского возбуждено уголовное дело по статьям о служебном подлоге и несанкционированных действиях с информацией, а также незаконном выезде за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Все эти обвинения появились после того, как депутат обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.

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