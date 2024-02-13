Путин поручил разработать концепцию развития наставничества в России

Она охватит период до 2030 года

Концепцию развития наставничества на период до 2030 года разработает правительство России. Поручение кабмину дал российский президент Владимир Путин.

Как сказано в перечне поручений президента по итогам заседания Государственного Совета, концепция должна быть разработана при участии комиссий Госсовета и объединений работодателей. Ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин – должен доложить главе государства о выполнении до 1 июня 2024 года, сказано в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил организовать специальный конкурс для наставников под названием "Быть, а не казаться!". Как отмечается в сообщении, конкурс направлен на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание. Поручение адресовано, в частности, Росмолодежи, Минпросвещения и общероссийской организации детей и молодежи "Движение первых".

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