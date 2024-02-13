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Собянин: Театры Москвы в прошлом году посетили рекордные 4,3 млн человек

18:36
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Зрителей привлекает разнообразный репертуар концертных залов

Ежегодно в Москве проходят тысячи концертов, оперных представлений и музыкальных премьер. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, театры Москвы показали более 23 тысяч спектаклей в прошлом году, среди них 270 премьерных.

"Столичные театры и концертные залы в прошлом году посетили больше 7,2 млн человек. За последние четыре года это рекордное количество", – рассказал мэр.

Собянин отметил, что зрителей привлекает разнообразный репертуар концертных залов. Самыми посещаемыми площадками стали зал "Зарядье" и Московский международный Дом музыки.

Ранее сообщалось, что Москва - лидер среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. В столице более 440 музеев и выставочных залов. В среднем за год проходит свыше 15 тысяч мероприятий и выставок.

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