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В Москве обсуждают урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

22:17
  • вторник
  • 13 февраля 2024

В дискуссии участвуют около 50 экспертов из 16 стран

США и их союзники делают ставку на доминирование на Ближнем Востоке, стремясь исключить Москву из всех механизмов урегулирования. На это указал глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на 13-й Ближневосточной конференции клуба "Валдай". По словам дипломата, тем самым Запад подталкивает регион к катастрофе.

Около 50 экспертов из 16 стран, в том числе представители Палестины и Израиля, обсуждают на конференции пути выхода из ближневосточного кризиса. Ситуация в регионе сейчас в центре внимания международного сообщества, и задача участников в встречи в Москве предложить миру идеи, которые приблизили бы решение многолетнего конфликта.

"Такое ощущение, что живем во время эскалации конфликта, ситуация ухудшается и надо понять, как собирать всю систему мировой безопасности, в том числе на Ближнем Востоке", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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