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Мишустин рассказал о достижениях в разных сферах экономики

22:25
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Значительный прогресс достигнут в части беспилотных транспортных систем

На проектирование и проведение опытно-конструкторских работ, ввод в эксплуатацию инновационных систем и наукоемкого оборудования в этом году будет выделено более 122 миллиардов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по подведению итогов реализации инициатив правительства. 

Такие проекты усиливают отечественную промышленность и энергетику, транспорт, сельское хозяйство и медицину. Достижения напрямую влияют на комфорт граждан, улучшает экологию, а предпринимателям позволяют сократить издержки.

Премьер отметил, что в стране немало изобретателей и умельцев. И реализации их талантов надо оказывать поддержку. За предыдущий год такими возможностями воспользовались порядка 5 тысяч представителей бизнеса. Около 60 предприятий получили гранты на общую сумму, превышающую 9 миллиардов рублей. Михаил Мишустин рассказал о достижениях в разных сферах экономики.

"Значительный прогресс достигнут в части беспилотных транспортных систем. Сейчас идёт их активное тестирование при перевозке грузов как по автомобильным дорогам, так и морем. В частности, на базе КамАЗа налажено производство высокоавтоматизированных грузовых машин", - заявил Мишустин.

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