Журналист признался в этом коллеге

Такера Карлсона расстроило превосходство России над США. Американский журналист признался в этом своему коллеге Алексу Джонсу, который не стал хранить секрет и сообщил об этом своим подписчикам в соцсети X.

По словам Джонса, он говорил с Такером на прошлой неделе. И первым замечание Карлсона было то, что Россия намного приятнее Америки. Такер признался, что это его огорчило, написал Джонс.

Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Журналист опубликовал его в ночь на 9 февраля на сайте Карлсона и в его аккаунте в X. За несколько часов видео набрало десятки миллионов просмотров, Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между президентом России и американским журналистом состоялся разговор не под запись после интервью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"