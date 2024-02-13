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Карлсона расстроило превосходство России над США

18:57
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Журналист признался в этом коллеге

Такера Карлсона расстроило превосходство России над США. Американский журналист признался в этом своему коллеге Алексу Джонсу, который не стал хранить секрет и сообщил об этом своим подписчикам в соцсети X.

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По словам Джонса, он говорил с Такером на прошлой неделе. И первым замечание Карлсона было то, что Россия намного приятнее Америки. Такер признался, что это его огорчило, написал Джонс.

Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Журналист опубликовал его в ночь на 9 февраля на сайте Карлсона и в его аккаунте в X. За несколько часов видео набрало десятки миллионов просмотров, Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между президентом России и американским журналистом состоялся разговор не под запись после интервью.

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