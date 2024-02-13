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Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Анапе

19:34
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров

Сотрудники МЧС спасли 12 человек из горящего жилого дома в Анапе. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуация жильцов продолжается.

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Как сообщили в МЧС России, в 11-этажном доме на улице Объездная, 9 в Анапе загорелась мансарда. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Спасатели эвакуируют и жителей близлежащих домов.

Движение транспорта на улице Объездной ограничено. В краевой прокуратуре сообщили, что загоревшийся дом был построен без проектной и разрешительной документации, передает ТАСС.

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