Лукашенко нашел способ привлечь мужчин в армию

Президент Белоруссии предложил поменять систему подготовки

Надо сделать так, чтобы люди не боялись идти в армию, заявил президент Белоруссии. По словам Александра Лукашенко, надо исключить муштру и издевательства.

Белорусский лидер уверен, что взрослых людей муштровать не надо. Лукашенко напомнил, что инструкторы из группы "Вагнер" работали с военными армии Белоруссии и пришли к выводу, что не все готовы физически.

По мнению президента Белоруссии, чтобы мужчины не боялись идти в армию, надо вместо "дикой" строевой подготовки подтянуть подготовку физическую, огневую и тактическую. Видео выступления Лукашенко на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

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