ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко нашел способ привлечь мужчин в армию

20:24
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Президент Белоруссии предложил поменять систему подготовки

Надо сделать так, чтобы люди не боялись идти в армию, заявил президент Белоруссии. По словам Александра Лукашенко, надо исключить муштру и издевательства.

Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства
Путин и Лукашенко подписали декрет о развитии Союзного государства до 2026 года

Белорусский лидер уверен, что взрослых людей муштровать не надо. Лукашенко напомнил, что инструкторы из группы "Вагнер" работали с военными армии Белоруссии и пришли к выводу, что не все готовы физически.

По мнению президента Белоруссии, чтобы мужчины не боялись идти в армию, надо вместо "дикой" строевой подготовки подтянуть подготовку физическую, огневую и тактическую. Видео выступления Лукашенко на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.