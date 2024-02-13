Новый главком ВСУ объявил о переходе армии к обороне

Интервью немецким СМИ было записано до назначения Сырского на пост

Новый главнокомандующий ВСУ объявил о переходе украинской армии от попыток наступления к обороне. Александр Сырский заявил об этом в интервью германскому телеканалу ZDF за несколько дней до своего назначения на пост главкома.

Ситуацию на передовой Сырский назвал сложной. По словам генерала, ВСУ, обороняясь, будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей.

Главком ВСУ также посетовал на недостаточную поддержку Киева западом. Генерал пожаловался, что оружия не хватает, передает ТАСС. Да и то, которое сейчас в действии, имеет физический срок использования: любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять.

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