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Новый главком ВСУ объявил о переходе армии к обороне

20:42
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Интервью немецким СМИ было записано до назначения Сырского на пост

Новый главнокомандующий ВСУ объявил о переходе украинской армии от попыток наступления к обороне. Александр Сырский заявил об этом в интервью германскому телеканалу ZDF за несколько дней до своего назначения на пост главкома.

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Ситуацию на передовой Сырский назвал сложной. По словам генерала, ВСУ, обороняясь, будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей.

Главком ВСУ также посетовал на недостаточную поддержку Киева западом. Генерал пожаловался, что оружия не хватает, передает ТАСС. Да и то, которое сейчас в действии, имеет физический срок использования: любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять.

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