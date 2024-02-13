Белоруссия решила принять в вузы на "бюджет" тысячу россиян

Выпускникам предстоит отработать два года по распределению

Вузы Белоруссии примут в 2024 году на бюджетное обучение около тысячи россиян. Правительство республики решает задачу по привлечению в учебные заведения абитуриентов из России, заявил министр образования Андрей Иванец.

Иванец уточнил, что с этого года предусмотрен прием российских абитуриентов по результатам ЕГЭ. Они будут обучаться за счет бюджета, с последующим распределением на предприятия в Белоруссии, цитирует министра агентство БелТА.

Глава Минобразования пояснил: согласно белорусскому законодательству, выпускники, получившие высшее образование, обязаны отработать по распределению два года. Иванец отметил, что это, в основном, такие востребованные профессии, как инженеры, педагоги, работники сельскохозяйственного профиля.

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