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Блогер Лерчек попала в аварию

21:16
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Она ударилась головой и коленом

В Москве на Рочдельской улице во вторник произошло ДТП с участием блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщает сайт телеканала "360" со ссылкой на свой источник.
Елена Блиновская расплакалась в СИЗО

Отмечается, что ее машина столкнулась с другой иномаркой. Во время столкновения Чекалина ударилась головой и коленом. Машина получила незначительные повреждения.

Ранее блогеры Валерия и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов было прекращено.

За последнее время в России произошло несколько громких случаев, связанных с уклонением блогеров от уплаты налогов в крупных размерах. Под следствие попала также блогер Елена Блиновская. "Королеву марафонов" подозревают в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей.

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