ФСБ пресекла попытку жителя Пензы примкнуть к украинским террористам

Мужчина был задержан на границе с Литвой
Житель Пензенской области пытался отправиться на Украину, где он намеревался вступить в украинское националистическое формирование. Сотрудники силовых структур задержали мужчину в Калининградской области, на границе с Литвой.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о попытке организации деятельности террористической организации или участия в деятельности такой организации.
Следствие установило, что подозреваемый ранее вступил в контакт с представителями националистических террористических организаций Украины. После чего попытался выехать из России, чтобы вступить в ряды радикальных формирований.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"