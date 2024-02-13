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ФСБ пресекла попытку жителя Пензы примкнуть к украинским террористам

21:30
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Мужчина был задержан на границе с Литвой

Житель Пензенской области пытался отправиться на Украину, где он намеревался вступить в украинское националистическое формирование. Сотрудники силовых структур задержали мужчину в Калининградской области, на границе с Литвой.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о попытке организации деятельности террористической организации или участия в деятельности такой организации.

Следствие установило, что подозреваемый ранее вступил в контакт с представителями националистических террористических организаций Украины. После чего попытался выехать из России, чтобы вступить в ряды радикальных формирований.

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