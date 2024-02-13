Обрушилась кровля горящего здания в Анапе

Эвакуировано 440 человек

Обрушилась кровля горящего жилого дома в Анапе. По данным оперативных служб, огонь перекинулся на квартиры верхних этажей и продолжает распространяться.

К тушению пожара привлечено более 100 человек и 35 единиц техники. Сообщается об эвакуации 440 человек, из которых 112 дети. По предварительным данным, пострадал один человек.

Для жильцов дома организованы три пункта временного размещения на базе отелей "Паллада", "Полярные зори" и "Альфа". Как сообщили в городской администрации, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах, их обеспечат проживанием и горячим питанием. Сотрудники МВД эвакуируют машины, припаркованные вблизи горящего дома. Движение транспорта в этом районе ограничено, передает ТАСС.

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