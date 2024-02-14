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Дипломат Попов: позиции США на Ближнем Востоке ослабли очень серьезно

09:13
  • среда
  • 14 февраля 2024

Очевидный провал Белого дома

Готовы ли страны ближневосточного региона к компромиссам? Какие решения могла бы предложить им Россия? И способны ли США, уже потерпевшие на Востоке серию провалов, справиться с ролью посредника?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.

"То, что происходит сегодня, - это действительно провал ближневосточной политики США. Ведь американцы за неделю до атаки ХАМАС на Израиль в октябре говорили, что такого спокойствия на Ближнем Востоке еще никогда не было. Благодаря нашим, то есть их, американским, усилиям. И вот результат. Сегодня позиции США на Ближнем Востоке ослабли очень серьезно", - указал эксперт.

Полный комментарий Вениамина Попова смотрите в видео

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