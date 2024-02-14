Гольфстрим может исчезнуть?

Не только российский газ согревал европейский континент. Система теплых океанских течений, известная как Гольфстрим, создавала в Европе комфортный климат. Мягкая зима, теплое лето. Но таяние льдов в Северном полушарии не просто замедляет течение Гольфстрима. В 2025 он может просто остановиться.

Журналисты, предупредившие европейцев о новом ледниковом периоде, не сами придумали ужасающий сценарий. Ссылаются они на авторов исследования из Утрехтского университета в Нидерландах, которые описывают проблему так: из-за потепления происходит таяние ледников. В частности - гренландских. Это нарушает сложную систему течений в Атлантике.

"Гольфстрим - это только часть Северо-Атлантического течения. Оно хорошо изучено и продолжает изучаться. И подавляющее большинство исследователей с улыбкой воспринимают информацию, что Гольфстрим исчезнет в 2025 году. С трудом верится в глубокую заморозку Европы. Ведь только прошлым летом изнывали от жары плюс 38 в Сербии, плюс 40 в Греции. На Сицилии - плюс 48! Какие холода? Пожары кругом!", - прокомментировал ситуацию научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но в 14 веке в Европе за жаркими сезонами грянул Малый ледниковый период. И связано это было именно с замедлением течения Гольфстрим. Снег ложился ранней осенью, суровой зимой вымерзали сады и виноградники, льдом покрывались даже южные моря, пролив Босфор. Морозы могли ударить в июле-августе. А плюс 10 летом почти стало нормой.

В докладе ООН по изменению мирового климата отмечается рост среднегодовой температуры, таяние льдов, но об остановке Гольфстрима пока ни слова. В героях ходят не серьезные учёные, а климатические террористы. На них, конечно, интереснее смотреть, чем всякие доклады читать.

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