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Пожар в многоэтажном жилом доме в Анапе ликвидирован

07:26
  • среда
  • 14 февраля 2024

Из здания было эвакуировано 440 жильцов

Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в Анапе. Сейчас идет проливка конструкций.

Уже установлено, что очаг возгорания находился в мансарде, затем огонь перекинулся на кровлю. Общая площадь пожара составила тысячу квадратных метров.. Из здания было эвакуировано 440 жильцов, в том числе 112 детей. Один человек пострадал. Людей отправили в три пункта временного размещения, организованных на базе отелей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. 11-этажный дом на Объездной улице был построен без проектной и разрешительной документации. Его ввели в эксплуатацию по решению суда.

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Пожар в доме в Анапе
Пожар в доме в Анапе
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