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ВС России улучшили свое положение сразу на нескольких направлениях

08:35
  • среда
  • 14 февраля 2024

На донецком участке ВСУ за сутки потеряли более 320 боевиков

Сразу на нескольких направлениях российские войска улучшили свое положение в зоне СВО. На южнодонецком участке фронта отбиты две атаки противника, сорваны четыре попытки ротации. Уничтожено большое количество техники, в том числе американская гаубица М777. На донецком за сутки ВСУ потеряли более 320 боевиков. Средствами ПВО сбиты 39 вражеских беспилотников.

На краснолиманском направлении расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки "Центр" уничтожили живую силу и легкобронированную технику радикалов. Артиллеристы нанесли мощный удар 122--миллиметровыми снарядами по скоплению подразделений ВСУ, которые находились на расстоянии 10 километров. Корректировка велась с помощью беспилотников. По данным разведки, ликвидированы 20 боевиков и вражеский пикап.

На купянском направлении сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пехоту и бронетехнику неонацистов. Экипаж сбросил на укрепрайон врага фугасные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Эти снаряды позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. Наши летчики выполняют боевые задачи круглосуточно, при любых метеоусловиях.

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