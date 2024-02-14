В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Младший сержант Алексей Любимов после контузии командира взял руководство тактической группой на себя

В Минобороны России представили новых героев спецоперации.

Гвардии сержант Шамиль Алхасов и его расчет прицельным огнем поразили живую силу неприятеля и ликвидировали вражеский наблюдательный пункт. Наши артиллеристы, несмотря на постоянные удары радикалов, нанесли существенный урон подразделениям ВСУ и обеспечили наступление российских мотострелков.

Младший сержант Алексей Любимов после контузии командира взял руководство тактической группой на себя. Под массированным обстрелом противника он оперативно организовал эвакуацию раненых, совершил отвлекающий маневр и вывел подразделение из-под огня боевиков, чем сохранил жизни наших военнослужащих.

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