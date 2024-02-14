ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:36
  • среда
  • 14 февраля 2024

Младший сержант Алексей Любимов после контузии командира взял руководство тактической группой на себя

В Минобороны России представили новых героев спецоперации.

Гвардии сержант Шамиль Алхасов и его расчет прицельным огнем поразили живую силу неприятеля и ликвидировали вражеский наблюдательный пункт. Наши артиллеристы, несмотря на постоянные удары радикалов, нанесли существенный урон подразделениям ВСУ и обеспечили наступление российских мотострелков.

Младший сержант Алексей Любимов после контузии командира взял руководство тактической группой на себя. Под массированным обстрелом противника он оперативно организовал эвакуацию раненых, совершил отвлекающий маневр и вывел подразделение из-под огня боевиков, чем сохранил жизни наших военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.