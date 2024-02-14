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В США приняли резолюцию об импичменте министра внутренней безопасности

08:41
  • среда
  • 14 февраля 2024

Однако своей должности Алехандро Майоркас, вероятнее всего, не лишится

В неспособности защитить южную границу США от миллионов нелегальных мигрантов республиканцы обвиняют лично министра внутренней безопасности.

Резолюцию об импичменте Алехандро Майоркаса приняла со второй попытки Палата представителей. Причем с перевесом всего в один голос. Однако своей должности министр, вероятнее всего, не лишится. У республиканцев нет большинства в Сенате - шансы на то, что отставку поддержит и верхняя палата Конгресса, ничтожно малы.

Тем не менее это второй подобный прецедент за всю историю существования парламента США.

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